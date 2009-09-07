Ющенко и Туск обсудили вопросы энергетической безопасности

В Варшаве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Совета министров Республики Польша Дональд ТУСК обсудили вопросы энергетической безопасности.

Речь шла, в частности, о реализации брюссельских договоренностей по вопросам украинской ГТС и о реализации проекта ЕАНТК, сообщает официальный сайт Президента Украины.

Стороны также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество обеих стран.

В.ЮЩЕНКО, в частности, отметил заинтересованность украинской стороны в активизации инвестиционного сотрудничества с Польшей.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО и Д.ТУСК затронули вопрос важности активизации работы Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества для поиска путей преодоления последствий кризиса и решения практических вопросов в рамках подготовки к финалу Евро-2012.