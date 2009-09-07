Германия заинтересована в газовом сотрудничестве РФ и Украины

Немецкая сторона заинтересована в стабильном долгосрочном украинско-российском сотрудничестве в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ по итогам рабочих встреч в Германии, где он находится с 7 сентября по поручению главы государства.

В ходе переговоров Б.СОКОЛОВСКИЙ информировал немецкую сторону о состоянии и обстоятельствах выполнения Украиной обязательств по импорту и транзиту российского природного газа, а также по отдельным вопросам перспектив сотрудничества в нефтяной сфере и ядерной энергетике.

«Официальный Берлин положительно воспринял информацию о технической и ресурсной готовности украинской стороны обеспечить со своей стороны неуклонное выполнение обязательств по транзиту российского газа европейским потребителям», - сообщил уполномоченный Президента Украины.

В то же время он добавил, что немецкая сторона с пониманием воспринимает аргументы о необходимости пересмотра отдельных положений украинско-российских газовых контрактов от 19 января 2009 года в контексте совершенствования договорной базы с целью предотвращения кризисных явлений в поставках газа в Европу на осенне-зимний период.

«В этом контексте положительно восприняты сообщения по результатам встречи российского и украинского премьер-министров о готовности совершенствования отдельных пунктов газовых контрактов, на чем настаивает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО», - сообщил Б.СОКОЛОВСКИЙ.