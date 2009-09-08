Мировые цены на нефть в этом году будут на уровне 60-80 долл./барр.

Мировые цены на нефть до конца 2009 г. могут колебаться в пределах 60-80 долл. за баррель. Об этом заявил накануне министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдалла ас-Сабах накануне отлета в Вену для участия в сессии ОПЕК. Он примет также участие в работе комитета ОПЕК, контролирующего объемы экспорта нефти каждого члена международного картеля.

Кувейтский министр выразил надежду на то, что все страны ОПЕК будут поставлять на рынок столько углеводородного сырья, сколько предусмотрено установленными для них квотами. Шейх Ахмед отметил, что, по имеющейся у него информации, страны ОПЕК не намерены повышать потолок нефтедобычи, который, скорее всего, останется на нынешнем уровне, передает ИТАР-ТАСС.