Нефть IPE Brent Crude подешевела до 66,53 долл./барр.

Котировки фьючерсов на нефть по итогам торгов в понедельник в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe – IPE Brent Crude снизились на 29 центов – до 66,53 долл./барр., передает Reuters.

В Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) – Light, Sweet Crude Oil торги не проводились в связи с празднованием в США национального праздника – Дня труда.

В то же время нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник превысили 68 долл./барр. в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), от которого аналитики не ждут особых изменений в квотах на добычу.

ОПЕК проведет заседание в среду в Вене. Большинство экспертов считают, что международный картель, на долю которого приходится более трети всей добываемой в мире нефти, оставит в силе прежний объем производства.

К 8.32 МСК октябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 40 центов к уровню закрытия в пятницу – до 68,41 долл./барр.

Октябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent набрали 47 центов – до 67,00 долл./барр.

Хотя нефтяные котировки с начала 2009 года выросли в полтора раза, они все равно не дотягивают до исторического максимума, отмеченного в июле 2008 года. Это вполне устраивает как потребителей, так и производителей, заявил во вторник министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-НАИМИ.

По его словам, нефтяной рынок "стабилен и находится в хорошей форме". На вопрос о том, не слишком ли велики запасы "черного золота", министр ответил: "Да, великоваты".

При этом ОПЕК во главу угла ставит соблюдение норм добычи, а не их сокращение.

Американский институт нефти (API) из-за празднования Дня труда на этой неделе опубликует доклад о запасах в США только в среду. Информация государственного Управления энергетической информации (EIA) поступит в четверг.