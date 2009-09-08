Кабмин намерен освободить от ввозной пошлины технику

Кабинет министров Украины намерен освободить от уплаты ввозной пошлины технику, которая ввозится на таможенную территорию Украины для содействия развитию производства и потребления биологических видов топлива.

Соответствующий проект постановления «Вопросы ввоза на таможенную территорию Украины техники, оборудования, технических и транспортных средств, которые используются для развития производства и потребления биологических видов топлива» разработан Минагрополитики и обнародован на официальном сайте министерства.

Проект постановления определяет механизм ввоза на таможенную территорию Украины без уплаты ввозной пошлины таких товаров: техники, оборудования, которые используются для реконструкции существующих и строительства новых предприятий по производству биотоплива; техники для изготовления и реконструкции технических и транспортных средств с целью потребления биотоплива, если такие товары не производятся и не имеют аналогов в Украине; а также технических и транспортных средств, в том числе самоходных сельскохозяйственных машин, которые работают на биотопливе, если они не производятся в Украине.

Отмеченные товары будут освобождаться от уплаты пошлины, если их внесут в список товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины для развития производства и потребления биологических видов топлива. Соответствующий список будет составлять Межведомственная комиссия, которая станет постоянно действующим совещательным органом, что будет рассматривать обращение юридических и физических лиц. Комиссия будет формировать и подавать Национальному агентству Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) перечень для внесения его в установленном порядке Кабинету министров Украины. Главой комиссии будет председатель НАЭР. Персональный состав комиссии утверждается КМУ.

В объяснительной записке отмечается, что принятие указанного проекта постановления позволит урегулировать вопрос ввоза без уплаты пошлины соответствующей техники; создаст условия для ускорения внедрения в Украине инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов по производству биотоплива, а также будет способствовать уменьшению зависимости государства от импорта нефти и нефтепродуктов за счет увеличения количества технических и транспортных средств, которые потребляют биотопливо.