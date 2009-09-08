Отказ РФ от "газовых" коррекций ставит под вопрос транзит

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что распространенная в СМИ информация о якобы несогласии Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА усовершенствовать газовые контракты от 19 января 2009 года, угрожает бесперебойному транзиту российского газа через Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что существующие проблемы и негативные для Украины последствия, в первую очередь финансовые, были заложены в отмеченных контрактах, которые подписывались украинской стороной по единоличному решению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО вопреки директивам главы украинского государства.

Представитель Президента подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после детального анализа контрактов неоднократно требовал от правительства и продолжает настаивать на необходимости пересмотра отдельных положений контрактов с целью установления между Украиной и Россией партнерского долговременного взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.

«На сегодня можно констатировать позитивное развитие диалога между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно обеспечения стабильного сотрудничества по поставкам и транзиту газа. Заслуживает позитивной оценки задекларированный в последнее время настрой руководителей правительств обеих стран и руководства «Нафтогаза» относительно внесения взаимоприемлемых изменений в контракты», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В то же время, по его оценке, возможный отказ российской стороны усовершенствовать газовые контракты создает серьезные угрозы нормальному функционированию НАК «Нафтогаз Украины», а следовательно, и обеспечению бесперебойного транзита российского природного газа через территорию Украины.

При этом представитель Президента отметил, что полная ответственность за негативные для Украины последствия контрактов от 19 января 2009 года и пересмотр отдельных их положений лежит на руководстве правительства Украины, которое должно было бы приложить максимум усилий для исправления своих ошибок, допущенных при подписании контрактов.

«К сожалению, распространенную в СМИ информацию о жесткой позиции главы Российского государства придерживаться условий, заложенных в контрактах от 19 января 2009 года, можно интерпретировать как дополнительное подтверждение того, что газовый сценарий 2009 года не является случайным и может быть использован в качестве предвыборной технологии в Украине», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, вчера, 7 сентября, президент России Д.МЕДВЕДЕВ поручил главе «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения условий оплаты транзита российского газа через Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

3 сентября Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с 1 января 2010 года существенно повышается стоимость транзита российского газа по территории Украины в Европе.

3 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что «тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть, значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год – 2,56-2,7 долл. за тысячу кубометров на 100 километров».

В 2009 году ставка на транзит российского газа составляет 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км.