Строгое выполнение контрактов не даст повториться газовому кризису

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ уверен, что строгое выполнение контрактов между компаниями «Газпром» «Нафтогаз Украины» позволит избежать повторения газового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Москве на совместной конференции с министром иностранных дел Словакии Мирославом ЛАЙЧАКОМ.

По словам С.ЛАВРОВА, такой кризис в январе этого года был не первым, и возник по причине невыполнения контрактных обязательств.

«Была достигнута договоренность (в январе), которая, по нашему убеждению, если будет четко выполняться, позволит не допустить повторения подобных кризисов в будущем, чтобы подписанные документы между российской компанией и украинской в полной мере выполнялись», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Он добавил, что российская сторона понимает сложную ситуацию Украины с учетом мирового экономического кризиса, и идет на целый ряд уступок.

В частности, министр напомнил, что РФ не требует от Украины выплат штрафных санкций за недобор оговоренных в контракте объемов газа, а также перечислила платеж в размере 2 млрд. долл. за транзит газа через территорию Украины до конца этого года.

«Мы рассчитываем, что все эти меры существенно помогут украинской стороне строго выполнять имеющиеся у нее обязательства, прежде всего, по транзиту в Европу», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Министр иностранных дел России отметил, что и в ходе кризиса, и после его преодоления Россия предлагала ЕС совместно заняться решением этих проблем вместе с украинской стороной. В частности, оперативно решать любые проблемы, связанные с отсутствием финансирования достигнутых договоренностей на коллективной и совместной основе.

«Я рассчитываю, что все эти меры, которые предприняты заранее и заблаговременно, все жесты доброй воли, которые делает Россия, не позволят допустить повторения кризиса. Такие же заверения мы слышим со стороны украинского правительства, рассчитываем, что эти заверения в полной мере будут реализованы», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

В свою очередь, М.ЛАЙЧАК подчеркнул, что Словакия в начале этого года действительно оказалась в очень тяжелой ситуации, когда на две недели были прекращены поставки газа из РФ через Украину, несмотря на действие всех необходимых контрактов.

Он отметил, что Словакия предприняла технические и организационные меры, чтобы подобная ситуация не могла повториться в этом году.

В то же время М.ЛАЙЧАК подчеркнул, что все стороны должны найти системное решение по предотвращению подобной ситуации.

«Мы надеемся, что будет найдено решение, которое позволит не ожидать с тревогой ежемесячный перевод средств из Украины в Москву», - сказал М.ЛАЙЧАК.

Справка УНИАН. 19 января 2009 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.