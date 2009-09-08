Westinghouse поставила на ЮУАЭС 42 сборки

Американская компания Westinghouse поставила на Южно-Украинскую АЭС 42 опытных сборки для перегрузки 3-го энергоблока станции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе работы с общественностью и СМИ обособленного подразделения «Южно-Украинская АЭС».

Согласно сообщению, в настоящее время на станции осуществляется выгрузка прибывшего топлива из транспортных контейнеров в специальные чехлы, расположенные на узле хранения свежего ядерного топлива. При разгрузке первого контейнера присутствовали представители фирмы-изготовителя – компании Westinghouse (США).

Американские специалисты также прибудут на станцию для участия в процессе входного контроля перегрузочной партии топлива. Предположительно он начнется в пятницу, 11 сентября, после завершения полной выгрузки прибывших тепловыделяющих сборок (ТВС).

В активную зону реактора 3-го энергоблока сборки Westinghouse будут загружены в ходе ремонтной кампании на блоке в январе 2010 года.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse в 2000 году начали реализацию проекта квалификации ядерного топлива производства американской компании с целью обеспечения возможности его использования на АЭС Украины. Его итоги планируется подвести в 2013 году. Украина в случае успешной реализации этого проекта получит потенциального, альтернативного российскому, поставщика ядерного топлива для АЭС.

«Энергоатом» в рамках первого этапа проекта летом 2005 года установил в реактор третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС шесть ТВС производства Westinghouse. Второй этап предусматривает загрузку в активную зону этого реактора 42 сборок производства американской компании в 2009 году.

Эксплуатируемые сборки каждый год подвергаются инспекции во время остановки энергоблока на плановый ремонт и перегрузки ядерного топлива.