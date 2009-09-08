Постановление о повышении цен на газ для ТКЭ все еще на согласовании

Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 октября все еще находится на согласовании в Министерстве экономики и Министерстве финансов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью и международной координации НКРЭ.

В пресс-службе комиссии пояснили, что только после получения согласования указанных министерств НКРЭ может отправить постановление для прохождения регистрации в Министерстве юстиции.

Также в пресс-службе напомнили, что указанное постановление не требует отдельного согласования в представительском органе профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, 24 июля НКРЭ официально сообщила, что своим постановлением повысила предельный уровень цены на газ, реализуемый предприятиям ТКЭ на 20%.

Согласно копии постановления комиссии от 8 июля №814 регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.

Цена на газ для ТКЭ не пересматривалась комиссией с декабря 2008 года и в настоящее время составляет 873 грн. за тысячу кубометров (с НДС).