Долги ТКЭ за газ достигли 3,5 млрд. грн.

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ в этом году составляет 3,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки отопительного сезона 2009-2010.

По его словам, самые больше объемы задолженности за потребленный газ имеют Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская области и Киев.

По данным Ю.КОЛБУШКИНА, на сегодня области оформили протоколов по постановлению Кабмина №193 на сумму 1 млрд. 173 млн. грн., проведено расчетов на 562 млн. грн., протоколы на 611 млн. грн. находятся на рассмотрении Министерства финансов.

В частности, Донецкая область оформила протоколов по погашению задолженности за газ на 126 млн. грн., Киевская область – на 72 млн. грн., Луганская – на 57 млн. грн., Львовская – на 37 млн. грн., и Киев - на 19 млн. грн.

В ходе селекторного совещания он обратился к руководству областей с призывом до 1 октября максимально провести расчеты за потребленный газ.