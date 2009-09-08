Уровень оплаты за газ ТКЭ к сентябрю составил 86%

Уровень оплаты за газ предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) за январь-август 2009 года составил 86%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки отопительного сезона 2009/2010.

По его словам, если принимать во внимание, что часть средств по оплате за газ учтена за предыдущие периоды, то этот уровень уменьшается до 49%.

Министр отметил, что среди причин такого низкого уровня платежей за газ – невыполнение требований ст. 31 закона о жилищно-коммунальных услугах (компенсация разницы в тарифах из госбюджета), требование ДК «Газ Украины» о первоочередной уплате пени и штрафных санкций (источников их уплаты у предприятий ТКЭ нет), зачисление текущей оплаты за газ в счет предыдущих периодов.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что правительство на прошлом заседании поручило НАК «Нафтогаз Украины» передать Министерству ЖКХ главный реестр задолженности предприятий ТКЭ на 1 апреля текущего года.

Министр также напомнил, что правительство поручило провести расчеты за газ на сумму 2 млрд. грн. за две недели.