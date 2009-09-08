Госгорпромнадзор начал плановую проверку «Укрнафты»

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО начал плановую проверку объектов нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) ОАО «Укрнафта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора.

В сообщении отмечается, что, в частности, Госгорпромнадзор проведет проверку НГДУ «Долинанафтогаз», НГДУ «Надвирнанафтогаз», НГДУ «Бориславнафтогаз», НГДУ «Ахтырканафтогаз», НГДУ «Полтаванафтогаз» и НГДУ «Черниговнафтогаз».

Проверка будет проводиться с 7 по 25 сентября 2009 года.

Рабочая группа проверит производственные объекты на соблюдение требований нормативно-правовых актов по добыче углеводородов и охраны недр.

В частности, инспекторы исследуют правильность ведения работ по опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождений углеводородов, полноту добычи оцененных запасов углеводородов и сопутствующих компонентов, а также соблюдение установленного порядка учета запасов нефти, газа и конденсата.

30 сентября отчет о результатах проверок будет предоставлен председателю Госгорпромнадзора и в Государственную налоговую администрацию Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».