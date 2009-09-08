Россия не будет штрафовать Украину за недобор газа

Россия не готова предоставить Украине кредит и пока обещает только не штрафовать за недобор газа, однако вряд ли украинская сторона добьется соответствующих изменений в контракт. По экспертной оценке, потери "Газпрома" от недопоставок "голубого топлива" на Украину по сравнению с контрактными объемами за 2009-2010 годы составят 6 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости..

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что Россия все же не будет взыскивать штраф со страдающей от кризиса Украины, невзирая на охлаждение отношений. Это означает, что очередного "газового скандала" под Новый год ждать не следует.

Пока у РФ нет возможности кредитовать Украину, да и вообще это лучше делать по линии Международного валютного фонда, заявил во вторник вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, добавив, что ранее Киев уже обращался к Москве с просьбой о займе.

Речь шла о деньгах для финансирования закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины для бесперебойного обеспечения зимних поставок в Европу. Однако РФ сочла этот долг слишком для себя рискованным.

После долгих переговоров Киеву удалось предварительно договориться о получении 1,7 миллиарда долларов у европейских банков, из которых на закачку газа в ПХГ отводилась лишь малая часть. Несмотря на это, в августе Украина заполнила хранилища и расплатилась за это с Россией - по словам премьер-министра страны Юлии Тимошенко, из оборотных средств НАК "Нафтогаз Украины".

Кризис сократил аппетиты украинских потребителей газа. Но, согласно заключенным между Москвой и Киевом газовым соглашениям, "Нафтогаз Украины" должен платить штраф, если купит менее 80% запланированных объемов, рассказал аналитик ИК "Финам" по нефтегазовому сектору Александр Еремин.

В 2009 году страна должна купить по принципу "бери или плати" более 40 миллиардов кубометров, но планирует к закупке лишь 33 миллиарда.

Недобор получается довольно весомым. "По нашей оценке, на 2009 год средняя цена газа для Украины составляет 200 долларов за тысячу кубометров, на 2010-й - 270 долларов", - рассказал Еремин.

По его расчетам, если Киев из заявленных к обязательной закупке в 2009 году 40 миллиардов кубометров не доберет 7 миллиардов, потери российской газовой монополии в денежном выражении составят порядка 2 миллиарда долларов.

В 2010 году Украина, как заявляла Тимошенко, намерена приобрести более 25 миллиардов кубометров газа. Это более чем в два раза меньше, чем в 2008 году.

Контрактный объем закупки на следующий год составляет 52 миллиарда кубометров. Если Украина, как заявила Тимошенко, приобретет 25 миллиардов кубометров, недобор, подлежащий штрафу, составит порядка 15 миллиардов кубометров, отметил аналитик.

"Теоретически "Газпром" может потерять на этом порядка 4 миллиардов долларов", - подсчитал Еремин. Другой вариант - на эту сумму за недобор будет оштрафован "Нафтогаз".

Россия на сегодняшний день не выдвигает Киеву штрафных санкций за недобор топлива. Более того, в ходе встречи в Гданьске 1 сентября премьер-министр РФ Владимир Путин и его коллега Тимошенко договорились, что Украина будет оплачивать только реально потребляемый газ.

Президент Украины Виктор Ющенко тут же заметил, что штраф предусмотрен контрактом, и устные гарантии здесь мало что решают - такую договоренность необходимо зафиксировать в документах.

По данным украинской газеты "Зеркало недели", делегация "Нафтогаза" на текущей неделе посетит Москву с предложением подписать дополнения к январскому контракту с "Газпромом". Речь, в частности, пойдет о невзимании штрафа и закупке Украиной 33,76 миллиарда кубометров газа в следующем году.

Никакой официальной информации о времени и программе встречи пока нет. Однако президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник напутствовал главу "Газпрома" Алексея Миллера придерживаться во взаимоотношениях с Украиной заключенного контракта.

Положение Украины ухудшает то, что ее руководители не могут договориться даже между собой. Тимошенко считает, что контракты в пересмотре не нуждаются, а Ющенко, настаивающий на их незамедлительной ревизии, заявил, что отказ РФ их скорректировать угрожает бесперебойному транзиту газа.

Украинский лидер считает, что, подписав "кабальный" контракт с РФ, его страна попала в политическую зависимость от восточного соседа. Но опрошенные РИА Новости эксперты придерживаются разных точек зрения относительно природы этого конфликта.

"Политическая подоплека здесь гораздо сильнее экономической", - считает руководитель аналитического департамента Центра политтехнологий Татьяна Становая. По ее словам, еще с конца 2004 года отношения РФ и Украины находятся в кризисе, которому не видно конца, поэтому экономические вопросы, между друзьями решающиеся простым торгом, обретают политическое значение.

Речь идет о чисто экономических вопросах, связанных с контрактом, уверен гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Политический аспект здесь один - контроль за газотранспортной системой (ГТС) Украины, считает он. Сейчас она не развивается, ветшает, а, по условиям контракта, "Газпром" в дальнейшем увеличит объемы поставок, с чем ГТС может не справиться, отмечает эксперт.

Если бы Украина передала контроль над ней консорциуму ЕС и России, перспективы ремонта были бы более осязаемы, но пока Киев к этому не готов, добавил Правосудов.

Вместе с тем, эксперты не ждут под Новый год очередного витка газового конфликта.

"Насколько мне известно, еще в феврале этого года Россия простила Украине все штрафы за недобор в этом году, да и "Газпром" идет на уступки, чтобы не спровоцировать очередного газового кризиса", - рассуждает Еремин. По его мнению, Россия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но в минимальной степени - лишь чтобы не допустить ее полного финансового краха.

"На мой взгляд, в ближайшую зиму отключений газа не будет, ведь контракт подписан на 10 лет, и формула цены неизменна, всем все понятно", - полагает Правосудов. Пункт о штрафе за недостаточную выборку - стандартный в подобных договорах, но вряд ли кто-то будет во время кризиса пользоваться им, чтобы "добить" Украину, считает он.

Европейцам также не грозит замерзнуть этой зимой. "Газпром" заключает отдельные контракты с каждой европейской страной - потребителем газа, и украинский недобор на них никак не скажется, отмечает Правосудов. Решена и проблема с заполнением украинских ПХГ газом, значит, технических оснований для прекращения поставок в Европу тоже нет, добавляет он.

По мнению Становой, в Кремле пока не решили, как и в какой степени воспользоваться "штрафным" рычагом воздействия на Киев. "Думаю, окончательного решения здесь нет, а России будет невыгодно как обострение отношений с Киевом и Брюсселем, так и дальнейшее субсидирование украинской экономики", - считает она.

Еще один вопрос, который наверняка будут обсуждать в Москве представители "Нафтогаза" (если, они, конечно, приедут) - плата за транзит газа. РФ пользовалась льготным тарифом, но и газ Украине продавала со скидкой. На 2010 год все скидки отменяются.

По словам Тимошенко, она предупредила Путина, что в 2010 году транзитный тариф может увеличиться на 65-70% в зависимости от цен на нефть. "Нафтогаз" оценивает рост в 65-70%, прогноз "Газпрома - 50-58%.

Правосудов считает называемые сейчас цифры - 2,5-2,7 доллара за тысячу кубометров на сто километров приемлемыми для российской стороны. По его мнению, к весне стороны наверняка найдут компромисс.

При этом украинская сторона не прочь по-прежнему получать платежи за транзит с опережением. "Газпром" уже оплатил транзит до 1 квартала 2010 года включительно, и Медведев потребовал от Миллера вперед больше не платить. Так что и тут Москва сохраняет твердость.