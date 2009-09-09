ОПЕК проведет сегодня очередную конференцию

Министры нефти и энергетики 12 стран-членов ОПЕК соберутся сегодня в австрийской столице на очередную, осеннюю конференцию для обсуждения ситуации на мировом нефтяном рынке и вопроса о целесообразности изменения действующих квот нефтедобычи. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В связи с тем, что сессия проходит в период священного для мусульман месяца рамадан и мусульманского поста, руководство ОПЕК приняло решение провести сессию "без свидетелей", т.е. не приглашать в качестве наблюдателей представителей государств, не входящих в эту организацию. По той же причине открытие конференции состоится поздно вечером, а консультации пройдут при закрытых дверях под покровом ночи.

Для абсолютного большинства наблюдателей и обозревателей, приехавших в Вену для освещения работы сессии конференции ОПЕК, ситуация видится как никогда предельно ясной: в создавшихся условиях участники "нефтяного картеля" вряд ли пойдут на сокращения квот добычи нефти ради повышения уровня цен.

На фоне слабого спроса и накопленных в промышленно развитых странах значительных товарных запасов нефти и нефтепродуктов данный механизм может не сработать, и сокращение нефтяного экспорта приведет лишь к сокращению обратного потока нефтедолларов.