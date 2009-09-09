Цена нефти на NYMEX выросла до 71,10 долл./барр.

На нью-йоркской товарной бирже цена октябрьских фьючерсов на нефть повысилась на 3,08 долл.

Таким образом, ее цена составила 71,10 долл. за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, котировки фьючерсов на нефть по итогам торгов в понедельник, 7 сентября, в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe – IPE Brent Crude снизились на 29 центов – до 66,53 долл./барр., передает Reuters.

В Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) – Light, Sweet Crude Oil торги не проводились в связи с празднованием в США национального праздника – Дня труда.

В то же время нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник, 8 сентября, превысили 68 долл./барр. в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), от которого аналитики не ждут особых изменений в квотах на добычу.

ОПЕК проведет заседание в среду в Вене. Большинство экспертов считают, что международный картель, на долю которого приходится более трети всей добываемой в мире нефти, оставит в силе прежний объем производства.