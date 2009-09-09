Данилишин: Украина будет соблюдать газовый договор с Россией

Украина намерена соблюдать условия газового договора, подписанного с Россией в январе, заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в интервью российской газете «Ведомости».

«На самом деле конфликт был исчерпан после подписания долгосрочного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году, которое положило конец непрозрачным схемам поставки газа. Украина намерена соблюдать условия договора», - сказал министр.

Он также позитивно отозвался о роли российского капитала в украинской экономике, заявив, что Украина рассматривает Россию как стратегического партнера.

«Никакой дискриминации в отношении российских инвесторов нет. На Украине работает около 2000 предприятий с российским участием. И роль российского капитала в украинской экономике всегда была существенной», - отметил Б. ДАНИЛИШИН.

Напомним, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил в понедельник главе «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменение условий по оплате транзита российского газа через Украину.

В начале сентября «Нафтогаз Украины» обнародовал свой прогноз относительно повышения ставки на транзит газа со следующего года. Согласно прогнозу компании, увеличение ставки с 2010 года ожидается на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км и составит 2,67-2,72 долл. за тыс. куб. м на 100 км. После этого премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на заседании правительства Украины, что ставка вырастет на 65-70%.

7 сентября украинский премьер заявила, что газовые контракты, подписанные в январе между Россией и Украиной, пересматривать не нужно.