Уманский доволен переговорами Нафтогаза с кредиторами

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ доволен ходом переговоров НАК «Нафтогаз Украины» с кредиторами относительно реструктуризации долговых обязательства, которые «Нафтогаз» должен выплатить до 30 сентября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Действительно, я доволен тем, как проходят переговоры. НАК «Нафтогаз» сейчас готовит свои предложения Министерству финансов. Мы их, соответственно, будем рассматривать и выносить на рассмотрение правительства… Как только эти предложения нам поступят, мы будем определяться, поддерживать ли ту структуру и предложения, которые были достигнуты в результате переговоров», – сказал он, подчеркнув при этом, что предложения ожидаются в ближайшее время.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Согласно данным аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год, задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед иностранными банками составляет около 1,6 млрд. долл. США.

Как сообщал УНИАН, 5 августа И. УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.