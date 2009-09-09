Акционеры "УкрТВС" определятся с выкупом акций

Акционеры ЗАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» (ЗАО «СП "УкрТВС») на своем внеочередном собрании 28 октября намерены обсудить возможность выкупа акций у одного из участников.

Об этом сказано в официальном сообщении ЗАО, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, в повестку дня внеочередного собрания внесены вопросы, связанные с переизбранием членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества.

Как сообщил УНИАН генеральный директор СП Григорий МУЛЯР, на собрании, в частности, российской и казахстанской стороне будет предложено продать свои акции двум другим участникам.

Г.МУЛЯР пояснил, что данная инициатива, исходящая от самого УкрТВС, мотивирована существованием договоренностей Украины и России о возможности создания совместного предприятия для строительства на территории Украины завода по фабрикации ядерного топлива, которые были достигнуты в рамках апрельского заседания украинско-российской межгосударственной комиссии

Генеральный директор отметил, что такое СП может быть создано на базе «УкрТВС» и, в случае поддержки такого решения, Россия и Украина могут предложить казахстанской стороне продать свою долю в предприятии.

«Зачем придумывать велосипед, если на сегодня уже существует одно совместное предприятие, которое имеет свою структуру и кадровое ядро», - отметил. Г.МУЛЯР.

В то же время, по его словам, в случае, если российская сторона будет настаивать на создании нового СП для реализации проекта строительства завода по фабрикации ЯТ, то предложение продать свою долю может быть адресовано ей, и тогда УкрТВС останется базовым предприятием для развития сотрудничества между Украиной и Казахстаном в сфере добычи урана. При этом гендиректор не исключил, что в случае такого развития событий может быть вообще поставлен вопрос о ликвидации предприятия.

Г.МУЛЯР также добавил, что внесение в повестку дня вопроса о переизбрании членов Набсовета связано с освобождением от должности президента АО НАК „Казатомпром” Мухтара ДЖАКИШЕВА, который представлял казахстанскую сторону в этом органе управления ЗАО и был определен его главой на текущий год.

Как сообщал УНИАН, в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии Российская Федерация брала на себя обязательства обеспечить свое участие в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана.

Договоренностями было закреплено, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Справка УНИАН. ЗАО "СП "УкрТВС" создано в 2001 году в рамках развития кооперационных связей между предприятиями ядерно-топливного цикла стан СНГ. В мае 2003 года было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности "УкрТВС".

Учредителями СП в равных долях являются: ОАО "ТВЭЛ" (Россия), ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Казахстан) и Фонд государственного имущества Украины.

Сферой деятельности предприятия является совместное производство конкурентоспособного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».