Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 9 сентября, продолжили рост на фоне слабеющего доллара и ожидания инвесторов результатов заседания ОПЕК.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,20 доллара - до 71,31 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,42 доллара - до 69,84 доллара за баррель, передает Reuters.