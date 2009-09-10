ОПЕК не изменила объем производства нефти

Очередная 154-я сессия конференции Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), состоявшаяся в среду, 9 сентября, поздно вечером в Вене, оставила объем производства нефти без изменений, говорится в заключительном коммюнике по итогам встречи.

С 1 января 2009 года официальный суммарный объем добычи входящими в картель странами составляет 24,85 миллиона баррелей в сутки.

"Конференция рассмотрела текущую ситуацию на рынке нефти и будущие перспективы и пришла к выводу, что есть признаки того, что экономика начинает восстанавливаться, однако сохраняется большая озабоченность относительно магнитуды и скорости этого восстановления, в частности, в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития", - отмечается в документе.

В результате участники сессии "вновь согласились оставить пока текущий уровень производства без изменений", указывается в коммюнике, передает РИА "Новости".

Следующая внеочередная 155-я встреча ОПЕК пройдет в Луанде (Ангола) 22 декабря 2009 года.

В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.