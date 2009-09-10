В воскресенье президенты РФ и Туркмении обсудят газовые вопросы

Президенты России и Туркмении Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудят в воскресенье в городе Туркменбаши перспективы взаимодействия, прежде всего в топливно-энергетической сфере, а также понаблюдают за стартом заключительного этапа международного ралли-рейда "Шелковый путь - 2009". Об этом в канун рабочего визита главы российского государства в Туркмению сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько, передает ИТАР-ТАСС.

"Приоритетное внимание будет уделено проблематике взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в которой Россией и Туркменистаном наработан внушительный потенциал плодотворного сотрудничества", - сказал он. "Президенты обсудят шаги по дальнейшей интенсификации взаимодействия в газовой отрасли, рассмотрят перспективы осуществления новых стратегических проектов", - добавил С.Приходько.

"Нам важно понять стратегические намерения Туркменистана в области газового сотрудничества и какое место в этой стратегии занимает Россия", - сказал помощник президента РФ. "Естественно, любая страна вправе поставлять газ на свое усмотрение, здесь у нас никакой ревности нет", - отметил он. "Но если место для России в этой стратегии есть, то и результаты будут положительными", - считает С.Приходько.

"Планируется, что в присутствии Медведева и Бердымухамедова будет подписан договор о разделе продукции между компанией "ИТЕРА" и Государственным агентством по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана в отношении морского блока 21 Каспийского моря", - сообщил он.

"Будет затронута тематика и других, "неэнергетических" областей торгово-экономического сотрудничества с упором на активизацию роли межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - считает помощник президента РФ. По итогам первого полугодия этого года двусторонний товарооборот без учёта поставок природного газа, вопреки общемировым тенденциям, продемонстрировал значительный - почти на 30% - рост и достиг 514,1 млн. долл.

"Центральное мероприятие в программе нынешней поездки - совместное с главами Туркменистана и Казахстана участие в торжествах по случаю старта заключительного этапа международного ралли-рейда "Шелковый путь - 2009" , - сказал С.Приходько.