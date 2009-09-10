Кабмин намерен выделить 52 млн. грн. на научные разработки в углепроме

Правительство предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2010 год выделение 52 млн. грн. на научные разработки технологий для повышения эффективности и безопасности добычи угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

«В 2010 году по сравнению с 2007 годом нам необходимо, минимум, вдвое увеличить расходы на научно-исследовательские работы, на поддержку науки, но под конкретные темы, которые для нас наиболее важны и актуальны и которые будут применяться для повышения эффективности добычи угля и усиления системы безопасности в угольной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр не исключила, что по результатам сегодняшнего совещания на основании предложений специалистов отрасли эти расходы могут быть увеличены. «Пока что мы запланировали 52 млн. грн., но если нам нужно будет увеличивать эти расходы, то нам нужно это знать до того, как бюджет будет направлен в Верховную Раду», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подтвердила, что в субботу, 12 сентября, состоится заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Государственного бюджета на 2010 год.