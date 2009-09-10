Тимошенко: 2010 г станет знаковым для угольной отрасли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 2010 год станет знаковым в развитии угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

«2010 год должен стать знаковым годом для начала технического переоснащения и модернизации угольной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в проекте Государственного бюджета на 2010 год правительство намерено отдельными положениями предусмотреть финансирование для осуществления модернизации угольной отрасли. По ее словам, правительство предлагает финансировать отрасль как за счет средств общего фонда бюджета, так и за счет Стабилизационного фонда. Кроме того, она сообщила, что правительство намерено в 2010 году предоставить государственные гарантии в объеме 6,5 млрд. грн. для привлечения кредитов в украинских и зарубежных банках.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2010 году финансирование угольной отрасли планируется осуществлять на основе принципов, апробированных в этом году при финансировании агропромышленного комплекса и авиастроительной отрасли. «Мы планируем на техническое переоснащение в рамках средств Стабилизационного и общего фонда до 1 млрд. грн., на капитальное строительство – до 1 млрд. грн., на капремонт – 250 млн. - и это только то, что будет обеспечено прямыми расходами», - подчеркнула глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в проекте Государственного бюджета на 2010 год предусматривается 439 млн. грн. на реализацию плана капитального строительства и переоснащения отрасли, в том числе замену изношенной производственной техники и поддержку производственных мощностей шахт на уровне 25 млн. тонн угля в государственном секторе.

«Прирост добывающих мощностей на 7-8 млн. тонн, увеличение объемов добычи угля на 1,5 млн. тонн в 2010 году», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, в 2010 году планируется выделить из Госбюджета 561 млн. грн. на завершение строительства шахты «Нововолынская №10», а также предоставить правительственные гарантии для привлечения кредитов на эти цели.