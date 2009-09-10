Приватизацию трех облэнерго оспорят в суде

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, как народный депутат 2,3,4 и 5-го созывов Верховной Рады, 31 августа и 8 сентября т.г. подала в Окружной административный суд г. Киева уточненный иск с требованием остановить приватизацию блокирующих пакетов ОАО “Сумыоблэнерго” (25%), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%), и ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины (СПУ).

Таким образом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО дополнила поданный нею 3 августа 2009 г. иск с требованиями остановить приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) и контрольных пакетов областных энергораспределительных компаний в связи с ее незаконностью.

В соответствии с уточненным иском, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит суд приостановить действие распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г., которым утверждается перечень подлежащих приватизации в 2009 году госпакетов акций, в части продажи пакетов акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменяются из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.