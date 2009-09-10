Повысить зарплаты шахтерам в 2010 г. не удастся?..

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в следующем году вряд ли удастся повысить зарплаты шахтерам, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

Премьер отметила, что размеры заработных плат планируется повысить лишь на 12-15%.

«Я могу абсолютно четко вам сказать, что на 2010 год мы сохраняем те объемы пенсий и зарплат с увеличением на 12-15%, но в следующем году мы еще не способны будем перейти на увеличение первого разряда на 30%, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила, что повышение зарплаты провести будет невозможно, поскольку в этом случае необходимо будет отказаться от планов по модернизации шахт.

«У нас приблизительно на то, чтобы на 30% поднять первый разряд, пойдет приблизительно 3,5 млрд. грн., это вымывает то, что мы заложили, как прямые расходы, в общий фонд на модернизацию и реконструкцию. Мы поднимем зарплату, но так, чтобы не разрушить процессы, которые мы с вами наметили по техническому переоборудованию», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководителям шахт, чтобы они обсудили эту тему с профсоюзами и трудовыми коллективами.

«Вы можете выбрать. Задание правительства – предложить вариант. Вот наш вариант один: в 2008 и 2009 гг. существенно подняли зарплату и пенсии, в 2010 г. нам необходимо сделать удар на техническое переоборудование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что на сегодняшний день техническое состояние шахт такое, что затягивать модернизацию просто невозможно.

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”. Закон предусматривает уменьшение ставки налога на доход в виде заработной платы до 10%.

28 августа в своем выступлении перед жителями шахтерского г. Свердловск (Луганская обл.) премьер-министр сказала, что правительство приняло решение о выделении до конца текущего года еще 1,6 млрд. грн. для поддержки отрасли, из которых: 1,1 млрд. грн. – на выплату заработной платы и дотаций, 400 млн. грн. - для модернизации и переоснащения шахт, 100 млн. грн. – для срочного введения в действие системы безопасности работы на шахтах КТАС.