МЭА: спрос на нефть вырастет

Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало прогноз мирового спроса на нефть на 2009 и 2010 годы в сторону повышения на фоне большего, чем ожидалось, объема потребления топлива США и азиатскими странами, говорится в опубликованном в четверг ежемесячном докладе организации, сообщает РИА Новости..

В августовском отчете специалисты МЭА прогнозировали снижение мирового спроса на нефть в 2009 году на 2,7% по сравнению с прошлым годом - до 83,9 миллиона баррелей в сутки, однако теперь эксперты считают, что этот показатель в текущем году составит 84,4 миллиона баррелей в сутки, что на 2,2% меньше, чем в 2008 году.

В августе МЭА прогнозировало увеличение мирового спроса на нефть в 2010 году на 1,6% - до 85,2 миллиона баррелей в сутки. В скорректированном прогнозе говорится, что спрос на нефть в будущем году составит 85,7 миллиона баррелей в сутки на фоне улучшения ситуации в мировой экономике.