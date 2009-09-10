Будут разработаны индикативные цены на продукцию машиностроения

Киев. 10 сентября. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству угольной промышленности разработать индикативные цены на продукцию отечественного машиностроения для угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

«Если мы будем становиться стратегическими заказчиками для наших машиностроительных предприятий, то я убеждена, что нам вместе с мощными объединениями, с теми шахтами, которые динамично развиваются, необходимо отработать индикативные цены на оборудование на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что стоимость отечественного оборудования для угольной отрасли должна быть адекватна как его качеству, так мировым ценам. «Я хотела бы, чтобы вы знали, что открытых тендеров с привлечением иностранных компаний не будет, потому что мы делаем ставку на возможности отечественного сектора. И это означает, что нам нужно будет принимать решение правительства о закупке оборудования по процедуре у одного участника, но тогда эта закупка будет осуществляться по индикативным ценам, которые будут утверждены совместно угольной отраслью, машиностроительными предприятиями, министерством экономики и всем правительством», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что качество отечественного оборудования для угольной отрасли является высоким.

В то же время, по ее мнению, машиностроительные предприятия должны получить четкие гарантии угольных предприятий о том, что закупка оборудования будет полностью профинансирована.