Добача и переработка нефти

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 7,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1838,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июле 20090 года выросло на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2030,8 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июле сократилось на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1504.5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,6%, по сравнению с 2007 годом, до 3217,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 21,5% – до 3216,0 тыс. тонн, а мазута на 31,7% – до 2270,0 тыс. тонн.

В 2007 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 5,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4159,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2007 году сократилось на 2,7% – до 4096,8 тыс. тонн, а производство мазута сократилось на 6,9% – до 3324,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Нафтогаз Украины"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

* * *

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе сократились на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 6 млн. 20,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки украинской нефти в январе-августе на украинские НПЗ сократились на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 842,2 тыс. тонн.

В январе-августе украинские НПЗ переработали 6 млн. 813.,6 тыс. тонн нефти, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19,0%, по сравнению с 2007 годом, до 10 млн. 213,2 тыс. тонн. В т.ч. было поставлено 3645,5 тыс. тонн – собственной добычи (35,7% от общего объема поставки), 6567,7 тыс. тонн импортировано (соответственно – 64,3%), в том числе: 6182,5 тыс. тонн – из России (60,5%), 280,1 тыс. тонн - из Ирака (2,7%) и 105,1 тыс. тонн – из Беларуси (1,1%).

В 2008 году украинские НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

* * *

ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса), по оперативным данным, в январе-августе 2009 года увеличило переработку нефтяного сырья на 24,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1440,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-августе 2009 года на Одесский НПЗ увеличились на 26,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1449,8 тыс. тонн.

В январе-августе 2009 года Одесский НПЗ увеличил производство бензина на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 187,4 тыс. тонн, дизельного топлива на 25,1% – до 461,3 тыс. тонн, мазута на 9,9% – до 378,6 тыс. тонн.

Напомним, с июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации.

Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.

* * *

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-августе 2009 года увеличил переработку нефтяного сырья на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3173,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-августе 2009 года на Лисичанский НПЗ сократились на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2728,0 тыс. тонн.

В январе-августе 2009 года Лисичанский НПЗ сократил производство бензина на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 961,8 тыс. тонн, дизельного топлива на 4,3% – до 872,3 тыс. тонн, мазута на 4,8% – до 621,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

* * *

ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.), по оперативным данным, в январе-августе т.г. сократило переработку нефти на 25,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 293,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефти в январе-августе т.г. на НПК «Галичина» сократились на 25,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 296,3 тыс. тонн.

В январе-августе т.г. НПК «Галичина» сократил производство бензина на 37,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 99,5 тыс. тонн, дизельного топлива – на 30,5% – до 99,5 тыс. тонн, мазута – на 33,1% – до 82,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».

* * *

ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.), по оперативным данным, в январе-августе т.г. сократило переработку нефти на 34,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 112,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

Поставки нефти в январе-августе т.г. на "Нефтехимик Прикарпатья" сократились на 64,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 73,5 тыс. тонн.

В январе-августе т.г. "Нефтехимик Прикарпатья" сократил производство бензина на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 30,8 тыс. тонн, дизельного топлива сократил на 39,9% – до 40,6 тыс. тонн, мазута увеличил на 18,6% – до 22,3 тыс. тонн.

В августе НПЗ простаивал.

Справка УНИАН. ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) – одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн. тонн.

26% акций ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» принадлежит Фонду госимущества Украины, по 19% - компаниям Romannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd., Deneiro Ventures Ltd., 14,0383% - Domennium Enterprises Ltd. (все - Виргинские острова).

* * *

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе т.г. сократила переработку нефтяного сырья на 5,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 793,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-августе т.г. на «Укртатнафту» сократились на 15,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 472,8 тыс. тонн.

В январе-августе т.г. «Укртатнафта» сократила производство бензина на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 586,6 тыс. тонн, дизельного топлива увеличила на 4,8% – до 557,1 тыс. тонн, мазута увеличила на 5,9% – до 304,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».