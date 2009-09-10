В Украине в 2010г. потребление электроэнергии вырастет на 2%

Министерство топлива и энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в Украине в 2010 году на 2% по сравнению с показателями текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе «горячей» телефонной линии, проходившей сегодня в министерстве.

«Я лично считаю, что в 2010 году будет рост на 2%», - сказал он, отметив при этом, что окончательный прогноз по энергопотреблению можно будет делать после утверждения правительством макроэкономических прогнозов на 2010 год, в частности прогноза ВВП.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле текущего года потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях (брутто) сократилось на 13,6%, или 15,08 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 95,789 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях (брутто) сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.