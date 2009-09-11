Цена нефти снова выросла

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 10 сентября, незначительно повысились на фоне уменьшения запасов нефти в США и заявления представителей ОПЕК о возможном сокращении уровня добычи сырья.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,63 доллара - до 71,94 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,03 доллара - до 69,86 доллара за баррель, передает Reuters.