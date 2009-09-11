Из 160 украинских шахт только 30 промбезопасны

На сегодняшний день в Украине из 160 угольных шахт, подчиненных Министерству угольной промышленности, только 30 соответствуют отечественным нормативам промышленной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 10 сентября в Донецке на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности охраны труда и горного надзора Олег РУМЕЖАК.

По его словам, недавно Госкомитет по промбезопасности совместно с Министерством угольной промышленности, с профсоюзами разработали критерий оценки состояния промышленной безопасности. «К сожалению, из 160 угольных предприятий, которые подчинены Министерству угольной промышленности, сегодня всего на всего лишь 30 предприятий, удовлетворяют тем нормативным требованиям, которые есть в нашей стране», - рассказал О.РУМЕЖАК.

Поэтому, подчеркнул он, еще предстоит много работы в этом направлении: «Пласт работы еще достаточно большой, чтобы улучшать состояние промышленной безопасности, соответственно, должно быть и необходимое финансирование в этом вопросе… есть над чем работать».

О.РУМЕЖАК заверил, что сегодня «делается все» для того, чтобы состояние промышленной безопасности и на 130 шахтах соответствовало нормативам.