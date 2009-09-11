Объединение «Центрэнерго» с госшахтами в ВИК нецелесообразно

Министерство топлива и энергетики Украины на сегодняшний день не видит целесообразности в объединении энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» в вертикально интегрированную компанию (ВИК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе «горячей» телефонной линии.

"Пускай инициаторы этого предложения расскажут, как они видят объединение этих предприятий, пускай покажут все необходимые расчеты, покажут, в чем его преимущество", - сказал министр.

При этом он указал на техническую сложность процесса объединения открытого акционерного общества, которым является «Центрэнерго» и в котором государство не владеет 100% акций, с государственными предприятиями.

«Давайте также не будем забывать, что "Центрэнерго" является акционерным обществом, а акционеры генкомпании могут выступить против такого объединения и пойти в суды", - сказал Ю. ПРОДАН.

Кроме того, по мнению министра, принятие решения о создании ВИК может привести к разбаласированию сложившегося рынка поставок угольной продукции на энергогенерирующие предприятия.

Как сообщал УНИАН, в конце августа т.г. руководство ГП «Ровенькиантрацит» обратилось к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с инициативой создания вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе государственных угледобывающих объединений «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», а также энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго». В свою очередь премьер поручила Минтопэнерго и Минуглепрому изучить целесообразность такого объединения.

Справка УНИАН. ГП «Свердловантрацит» и ГП «Ровенькиантрацит» являются крупнейшими угледобывающими предприятиями государственного сектора.

ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».