Продан: аукцион по экспорту электроэнергии состоится в октябре

Министерство топлива и энергетики прогнозирует проведение в октябре первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии, на который может быть выставлена мощность 100 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе «горячей» телефонной линии.

По его словам, Минтопэнерго уже направило свои поправки к проекту Порядка проведения аукционов в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ). Поправки, в частности, касаются необходимости замены госпредприятия «Укринтерэнерго» в трехстороннем договоре о гарантировании экспортных поставок, существующем между системным оператором Польши PSE, НЭК «Укрэнерго» и «Укринтерэнерго», на ГП «Энергорынок». Также системный оператор НЭК "Укрэнерго" должен заключить с системными операторами стран, в которые осуществляется экспорт, договоры, которые бы четко фиксировали трансграничную мощность на каждом сечении.

Кроме того, отметил Ю. ПРОДАН, Минтопэнерго просит НКРЭ оставить до конца текущего года за «Укринтерэнерго» ту часть мощности, которая законтрактована ею по среднесрочным договорам, для возможности урегулирования вопросов, связанных с расторжением контрактов.

«Ну, скажем так: дать возможность до конца года какую-то часть (мощности -УНИАН) «Укринтерэнерго», для того чтобы урегулировать свои взаимоотношения (с контрагентами). … Хотя я разделяю тут четко то, что это «Укринтерэнерго» заключило договоры и должно отвечать или принимать участие в аукционе на общих основаниях», - отметил он.

При этом, по мнению министра, процесс выхода «Укринтерэнерго» из долгосрочных контрактов не будет мешать параллельному проведению аукционов.

«Скорее всего, мы распишем в Порядке конкретно, сколько помесячно должно выставляться на аукцион, а с 1 января чтобы это был полный объем (550 МВт - УНИАН)»,- сказал Ю. ПРОДАН, отметив при этом, что на первый аукцион в октябре может быть выставлено 100 МВт мощности «Бурштынского энергоострова».

Как сообщал УНИАН, 11 июня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обнародовала проект постановления об утверждении Порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии. Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений и согласованным Минтопэнерго.

Для непосредственной организации аукционов создается аукционная комиссия в составе трех членов по принципу привлечения по одному представителю от НЭК «Укрэнерго», Минтопэнерго и НКРЭ. На аукционную комиссию возложены функции составления годового графика аукционов, приема заявок участников, а также определения начальной цены и шага аукциона. Контракт с победителем аукциона заключает представитель НЭК «Укрэнерго» только после принятия соответствующего решения аукционной комиссии.

Аукцион проводится каждый месяц при условии наличия свободной пропускной способности межгосударственных электрических сетей. Доступ к сечению предоставляется на календарный год либо на один месяц.

К участию в аукционах допускаются компании, обладающие лицензией на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, заключившие внешнеэкономические контракты на экспорт электроэнергии и не имеющие просроченной задолженности перед «Энергорынком». Компании обязаны внести гарантийный денежный взнос в размере 10% для годового аукциона и 30% для месячного аукциона от начальной цены лота.

Начальная цена услуги по доступу рассчитывается по формуле с учетом тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными сетями, корректирующего коэффициента, устанавливаемого Минтопэнерго, а также срока предоставления услуг.

Информация о наличии свободной мощности и о проведении аукционов ежемесячно обнародуется на официальном веб-сайте НЭК «Укрэнерго».