Нафтогаз сформирует предложения кредиторам до 15 сентября

НАК "Нафтогаз Украины" планирует до 15 сентября сформировать письменные предложения кредиторам по реструктуризации внешних долговых обязательств.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил вчера первый заместитель председателя правления компании Игорь ДИДЕНКО.

«Мы надеемся, что в ближайший понедельник мы сформируем письменное официальное обращение к нашим кредиторам и разместим его на биржевых площадках", - сказал И. ДИДЕНКО.

При этом он отметил, что компания в настоящее время не имеет возможности погашать какую-либо часть еврооблигаций, выпущенных в 2004 году.

"Мы не имеем возможности выкупить часть своих облигаций, потому что у нас на это средств нет - ни в финансовом плане, ни в существующей кассе "Нафтогаза", - сказал И. ДИДЕНКО.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года.

Компания уже начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

Ранее «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.