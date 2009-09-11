ЕС рассмотрит вопросы энергообеспечения на следующей неделе

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза на своем заседании 14-15 сентября рассмотрит вопросы энергетического обеспечения Европы и отношений с кавказскими странами.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель шведского председательства в ЕС.

“Что касается энергетического обеспечения, скорее всего, речь будет о разных аспектах европейской политики в этой сфере”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такая дискуссия едва ли не впервые пройдет на уровне Совета министров.

Вместе с тем, представитель шведского председательства в ЕС отметил, что во время дискуссии министры, хоть и будут затрагивать вопрос отношений с третьими странами в энергетической сфере, в том числе с Украиной, в то же время, этот вопрос не будет основной темой дискуссии.

Министры иностранных дел также планируют обсудить вопросы отношений со странами Южного Кавказа, в частности, с Грузией, Арменией и Азербайджаном.

“Предусматривается провести дебаты по поводу того, каким образом развивать отношения с этими странами, в том числе в рамках “Восточного партнерства”, чтобы, с одной стороны, эти отношения развивались интенсивнее, а с другой – учитывали ситуации в каждой стране”, - сказал дипломат.

В повестку дня заседания Совета министров также включены вопросы отношений с Ираном, визовые проблемы, возникшие между Канадой и Чехией, а также визовая политика Бразилии, которая не предоставляет безвизового доступа гражданам всех стран - членов ЕС.

В рамках заседания Совета министры также запланировано проведение заседания Совета сотрудничества ЕС-Узбекистан.