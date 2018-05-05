Кредит на модернизацию ГТС: удастся ли Кабмину заразить своим оптимизмом ЕС?

Еще до конца осени Кабмин рассчитывает получить кредит от Еврокомиссии и международных финансовых институтов в размере 1,5-2 млрд. долл. для модернизации украинской газотранспортной системы. Как известно, предварительные договоренности с Еврокомиссией по инвестициям в модернизацию газовой «трубы» страны были достигнуты 23 марта этого года и ознаменовались подписанием Брюссельской декларации. Однако в упомянутой декларации речь шла о том, что Европа дает деньги на модернизацию ГТС только при условии реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» путем выделения газодобывающей, газотранспортной и газораспределительной составляющих в самостоятельные компании. Пока создано дочернее предприятие «Нафтогазмережи», которому на баланс переданы газораспределительные сети 43-х предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства.

Предыстория

Для начала напомним недавнее заявление вице-премьер-министра Украины Григория Немыри: «Украина, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк, Всемирный Банк и Еврокомиссия достигли договоренности о шагах, которые позволят в конце осени, мы говорим об октябре-ноябре, получить доступ к инвестициям в пределах 1,5-2 млрд. долларов на модернизацию украинской ГТС».

Ранее заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей Павлуша заявлял, что стоимость проектов модернизации ГТС, которые были презентованы Украиной 23 марта этого года на Международной инвестиционной конференции в Брюсселе, оценивается в 2,5 млрд. долл.

При этом он уточнил, что около 616 млн. долл. необходимо для модернизации линейной части магистральных газопроводов «Союз», «Прогресс», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Елец-Кременчуг-Кривой Рог» и «Ананьев-Тирасполь-Измаил»; около 1,4 млрд. долл. потребуется на проведение модернизации компрессорных станций на указанных газопроводах; около 455 млн. долл. — на инвестпроекты по модернизации ПХГ; чуть более 60 млн. долл. — на модернизацию оборудования газоизмерительных станций на выходе из газотранспортной системы Украины, т.е. на западе страны.

Кабинет министров поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины. Информации о готовности этих документов пока нет, украинское правительство лишь проявило наконец так называемую кредитную инициативу и направило Еврокомиссии и банкам обращение с просьбой о предостовлении кредита на модернизацию ГТС.

Радует в этом то, что и в Секретариате Президента считают реальным предоставление кредита на модернизацию ГТС еще до конца осени. В комментарии УНИАН, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что не исключает такой возможности. «Сегодня Правительство Украины после нескольких настойчивых требований Президента страны направил обращение в ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк относительно кредитов, о которых была предварительная договоренность с Европейской комиссией еще в июне, июле этого года. К огромному сожалению, процесс отправки так называемых кредитных инициатив украинским правительством затянулся на целый месяц. Но сегодня европейская сторона работает над вопросом подготовки кредитных соглашений и предоставлением таких кредитов Украине», - сказал Богдан Соколовский.

Восточный сосед

Можно предположить, что подготовка документов затягивалась из-за желания Кабмина не нервировать «Газпром», который был крайне раздражен подписанием Брюссельской декларации. В марте россияне заявляли, что ЕС и Украина не должны были подписывать декларацию о модернизации ГТС без согласования с Россией, являющейся единственным реальным поставщиком газа через эту систему. Такая позиция выглядит вполне логичной, так как без согласования на ближайшие годы объемов поставок газа через Украину в Европу все бизнес-планы по модернизации ГТС не стоят и выеденного яйца.

Но несмотря на все эти нестыковки, вице-премьер Немыря говорит о готовности Еврокомиссии, ЕБРР, МФК, ЕИБ и ВБ дать нам денег. То есть, если до конца осени Украина получит хотя бы 1,5 млрд. долл., то это уже будет больше половины от той суммы, которую она запрашивала на модернизацию ГТС. И это можно считать огромным успехом - ведь понятно, что просят всегда больше, чем рассчитывают получить.

Чтобы и овцы целы, и волки сыты

Позиция Кабмина в отношении кредитования украинской газовой отрасли европейскими финансовыми институтами понятна – в правительстве неоднократно заявляли, что перейдя с этого года на закупку газа в России по рыночным ценам, как это рекомендовали нам европейские эксперты, Украина и так взяла на себя огромный груз. Кабмин дает понять ЕС, что продолжение реформ, а именно реструктуризация “Нафтогаза” и приведение цен на газ для населения в соответствие с рыночными потребуют значительно больше времени, чем хотелось бы Еврокомиссии.

Богдан Соколовский по этому поводу отметил, что «у нас есть одна серьезная проблема, которая заключается в том, что Украиной не выполнены обязательства перед МВФ и Еврокомиссией относительно приведения цен на газ для населения в соответствие с рыночнообоснованным уровнем. При этом необходимо помнить о том, что ценовая реформа должна осуществляться исключительно в пакете с повышением прозрачности и уровня адресной помощи тем потребителям газа, которые в ней нуждаются. Для этого ничего кроме официальных решений Кабмина не нужно. К сожалению мы с этим процессом немного не укладываемся в сроки выполнения наших обещаний перед МВФ и Еврокомиссией”.

Тем не менее, по словам Б.Соколовского, не стоит воспринимать пункт Брюссельской декларации о реструктуризации НАК «Нафтогаз» как обязательное условие получения кредита на модернизацию ГТС. «Как процесс реформирования «Нафтогаза», так и процесс модернизации ГТС являются весьма продолжительными, и каждый шаг в них взаимосвязан и должен быть синхронным», - отметил Б.Соколовский и добавил: «Я не исключаю, что Украина до конца осени может получить кредит на модернизацию ГТС».

Отметим, что даже если “Нафтогаз” и перестанет работать в убыток, продавая газ населению Украины ниже себестоимости, необходимость выделения из его состава независимого оператора транзита газа останется. Это стратегический вопрос для сохранения Украиной статуса одной из важнейших составляющих европейской системы энергоснабжения.

Европейский алгоритм кредитования остается прежним?

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут остается пессимистом в вопросе кредитования Европой модернизации нашей ГТС. «Я знаю следующее – сегодня Еврокомиссия активно интересуется инфор

мацией о прогрессе в реализации Украиной Брюссельской декларации. Проанализировав эту информацию, Европа хочет понять, на какой уровень сотрудничества в газовой сфере она выходит с Украиной этой осенью. На начало декабря этого года запланирован саммит Украина-ЕС, на котором в рамках обсуждения вопросов энергобезопасности будет рассматриваться и реализация Брюссельской декларации», – уточнил он.

Он считает, что реформирование НАК «Нафтогаз», согласно Брюссельской декларации, остается основным условием получения Украиной кредита на модернизацию ГТС.

При этом А.Нарбут согласен, что необходимо определить поставщика газа. «Если спросить любого представителя украинской власти о том, какие объемы газа и с каких направлений собираются перекачивать по украинской ГТС через 7-10 лет, то кроме гипотез никаких внятных ответов мы не услышим. Необходимо решить следующие вопросы: какие объемы газа будут на входе в нашу ГТС, с каких направлений он будет поступать, кто будет его потребителем на выходе, а также вопрос о том, будут ли поставки газа в Европу осуществляться с западных границ Украину или же мы перейдем к поставкам на базисных условиях от восточной границы. Без четкого определения места нашей ГТС в схеме поставок природного газа в Европу в перспективе двинуть процесс модернизации ГТС практически не возможно», - подытожил А.Нарбут.

Эксперт отметил, что правительство, хотя и со значительным опозданием, в начале августа издало распоряжение о создании Межведомственной комиссии, которая должна подготовить план мер по выполнению условий Брюссельской декларации. «Так что, сегодня приходится констатировать, что ржавая бюрократическая машина не далеко продвинулась с момента принятия декрации в Брюсселе в марте этого года. Поэтому мне трудно понять, на чем базируются оптимистические ожидания господина Немыри. Документов и заявлений Еврокомиссии и финансовых организаций не читал, единственное, что известно - это ответ на украинский запрос о предоставлении кредита на закупку газа для закачки в ПХГ. При этом сумма составила всего 1,7 млрд. долл, а не те 4,2 млрд., которые просила Украина, да и предоставлены будут в этом году только 300 млн. долл. Остальные мы сможем получить в следующем году. Вот в этом заключается объективная информация», - говорит Александр Нарбут.

Кто окажется прав - пессимисты или оптимисты - покажет время. Единственное, что остается несомненным, так это неизбежность реструктуризации НАК «Нафтогаза», если Украина хочет влиться в энергетическое пространство Евросоюза.