Безопасность газовых сетей на уровне 1977 года

По уровню безопасности газовых сетей Украина сползла к показателям 1977 года.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 34 (762) 12-18 сентября в 2009 г.) заявил бывший главный инженер «Укргаза», один из руководителей Ассоциации делового сотрудничества предприятий газового рынка Михаил МЕЛЕЦ.

По его словам, по состоянию на 1 января 1976 года на 51 тыс. газифицированных квартир приходился один несчастный случай, связанный с газообеспечением. Благодаря системной политике в газовой отрасли, по состоянию на 1 января 1993 г. один несчастный случай приходился уже на 1 млн. 20 тыс. квартир.

«Мы повысили показатель безопасности более чем в 20 раз! А по состоянию на 1 января с.г. он равняется всего 122 тыс. 18 квартир. То есть, за последние 15 лет уровень безопасности снизился в десять раз!» — заявил М.МЕЛЕЦ.

При этом он отметил, что бывшая четкая централизованная система контроля в газовой отрасли разрушена, и уровень безопасности постоянно снижается.

По словам эксперта, сети, которые и в настоящее время функционируют в Украине, построены в 60-е годы.

«Пока они функционируют, но их постоянно необходимо поддерживать. А нынешняя система управления газовыми хозяйствами их просто уничтожает», - убежден он.

«Когда на обломках «Укргаза» создавали ДК «Газ Украины», был издан приказ по «Нафтогазу» о том, что все функции «Укргаза» должен взять на себя ДК «Газ Украины». Однако через какое-то время в устав ДК «Газ Украины» были внесены изменения. И сегодня в ее документах вы практически не найдете положений, связанных с безопасностью, продолжительностью и эффективностью работы систем газоснабжения, — превалируют торговые функции», - констатировал М.МЕЛЕЦ.

При этом большие надежды по обеспечению безопасности в газовой отрасли он возлагает на недавно созданную компанию «Нефтегазсети».

«Это предприятие должно было стать преемником «Укргаза» того времени и объединить функции по газификации, строительству, обслуживанию, техническому контролю и надзору, гарантированию безопасности доставки газа потребителям, расчетов за него», — подчеркнул М.МЕЛЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением №775 от 10 июня (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, которые находятся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргаздобыча» и ОАО «Черноморнефтегаз».

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины», в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины, завершила создание ДП «Нефтегазсети».