У Туркмении хватит газа для Nabucco

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил курс Ашхабада на диверсификацию маршрутов вывода добываемого в стране природного газа на международные рынки.

В обращении к нефтяникам, газовикам, энергетикам страны по случаю их профессионального праздника Бердымухаммедов отметил, что в настоящее время высокими темпами продолжается строительство газопровода Туркмения-Китай, ввод которого намечен на конец текущего года.

«Большое будущее с учетом создания соответствующих условий прочат и проекту транспортировки туркменского природного газа в Афганистан и транзитом - в Пакистан и Индию», - сказал президент.

«Вместе с тем, и я подчеркиваю это, у Туркмении достаточно очагов с большими запасами «голубого топлива» даже для присоединения к такому крупнейшему, вызывающему всеобщий интерес проекту, как Nabucco, - отметил Бердымухаммедов, передает Газета.Ru.