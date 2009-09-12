Цена нефти на NYMEХ понизилась

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть 11 сентября упала на 2,65 долл.

Таким образом, ее цена составила 69,29 долл. за баррель, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках в четверг, 10 сентября, незначительно повысились на фоне уменьшения запасов нефти в США и заявления представителей ОПЕК о возможном сокращении уровня добычи сырья.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,63 доллара - до 71,94 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,03 доллара - до 69,86 доллара за баррель.