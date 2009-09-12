Миллер: Украина выполняет газовые контракты

Глава российской компании "Газпром" Алексей МИЛЛЕР констатирует выполнение Украиной газовых контрактов.

Об этом А.МИЛЛЕР заявил на встрече с участниками дискуссионного клуба "Валдай" из 16 стран мира, передает РИА «Новости».

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что в настоящее время у "Газпрома" замечательные отношения с Украиной в газовой сфере, так как "Нафтогаз Украины" выполняет контрактные обязательства в части оплаты и транзита.

"Украина исполняет подписанные контракты, хотелось бы, чтобы они больше отбирали, но обязательства по оплате и транзиту исполняются", - сказал он.

Глава "Газпрома" добавил, что риски в отношениях с Украиной носят политический характер, связанный, в том числе, с тем, что в середине января в стране состоятся президентские выборы.

В то же время А.МИЛЛЕР предложил, что проблем с оплатой Украиной поставок российского газа не будет до декабря включительно.

"Я считаю, это мое субъективное мнение, что, наверно, до декабря включительно проблем не будет", - сказал глава «Газпрома».

По его словам, на это позволяют рассчитывать имеющиеся у НАК "Нафтогаз Украины" финансовые ресурсы.

"Насколько мы знаем, такая схема и объем финансирования у НАК "Нафтогаз Украины" позволяют оплачивать до конца года", - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. 19 января 2009 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году.

С начала года Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с РФ за газ.