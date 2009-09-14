Туркмения и РФ урегулировали вопросы возобновления поставок газа

Все вопросы, связанные с возобновлением поставок туркменского газа "Газпрому", решены, заявил президент Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ в воскресенье в ходе переговоров с российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, сообщает «РИА-Новости».

Напомним, поставки туркменского газа российскому госхолдингу были прекращены после аварии, произошедшей 9 апреля на участке газопровода САЦ-4.

"Что касается ликвидации этой техногенной аварии, "Туркменгаз" берет тайм-аут у "Газпрома", проводится последняя дефектоскопия труб. Думаю, вопросов уже не осталось", - сказал Г. БЕРДЫМУХАМЕДОВ, отметив при этом, что стороны перейдут на формульное формирование цены газа.

"Газпром" заявляет, что действующая цена на поставляемый в Россию туркменский газ слишком высока и не позволяет работать в существующих условиях, поэтому договор нужно исправлять. Как сообщил в минувшую пятницу замглавы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ, "Газпром" в ближайшее время надеется договориться с Туркменией о возобновлении закупок газа в республике. По словам главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, концерн ведет с Туркменией предметные переговоры о переходе на формулу цены газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправится с официальным двухдневным визитом в Туркменистан. В ходе встреч с президентом Туркменистана в первую очередь планируется обсудить вопросы, связанные с возобновлением прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сфере. В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. В начале 2000-х годов российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.