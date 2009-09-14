Россия "не медведь, который хочет всех поглотить"

Премьер-министр России Владимир Путин в интервью немецкой газете Handelsblatt предостерег страны ЕС от создания образа России как «медведя, который хочет всех поглотить». Путин заявил, что несмотря на проблемы с транзитом газа через территорию Украины, Россия готова сотрудничать с европейскими странами в области поставок газа. «Мы приняли решение по поводу строительства газопровода в Балтийском море в рамках проекта «Северный поток», с помощью которого газ будет доставляться непосредственно европейским потребителям, – сказал он. – Таким образом многие проблемы будут решены».

По словам Путина, Россия планирует развивать нефтедобычу в Восточной Сибири, а также установить сообщение между восточной и западной частями страны. «Это даст нам шанс, поставлять нефть и газ с востока на запад, а также с запада на восток в случае, если европейские страны откажутся от сотрудничества», – заявил Путин.

Также премьер-министр отметил, что считает проект Nabucco, бесперспективным, так как он преследует скорее политические цели, такие как попытка вытеснить Россию с европейского рынка газа, передает Газета.Ru.