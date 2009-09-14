«Газпром» и E.ON заморозили строительство электростанции

Немецкий энергетический концерн Е.ON и российский «Газпром» заморозили строительство электростанции в Германии, рассчитанной на поставки российского газа по строящемуся газопроводу «Северный поток». Однако стороны надеются реализовать другую прошлогоднюю договоренность - обмен активами.

Е.ON и «Газпром» собирались к 2011 году построить в городе Любмин газотурбинную электростанцию мощностью 1,2 гигаватта. «Мы приостановили проект... Пока обе стороны решили, что мы не будем возвращаться к этому проекту», - сказал журналистам член правления Е.ON AG Лутц Фельдманн, не уточнив причины.

По другой договоренности Е.ON должен был получить 25% в Южно-Русском месторождении в обмен на акции «Газпрома». По словам Фельдманна, процесс сделки затянулся из-за отсутствия разрешения антимонопольных органов, однако немецкий концерн рассчитывает завершить его в самое ближайшее время.

Одновременно Е.ON вместе с «Газпромом» рассматривают возможность увеличения уставного капитала Севернефтегазпрома, который владеет лицензией на Южно-Русское, но на параметрах сделки это никак не скажется, заявил Фельдманн. По условиям соглашения, «Газпром» отдает немецкому партнеру 25% в «Севернефтегазпроме», а в обмен получает 49% в совместном с Е.ON предприятии «Геросгаз», которое владеет 2,93% акций «Газпрома», передает Reuters.