Эксперт: Туркмения должна быть заинтересована в Украине

Туркмения должна быть заинтересована в заключении прямого газового контракта с Украиной, поскольку таким образом у нее появится альтернативный покупатель газа.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал член Киевского международного энергетического клуба «Q-club», советник Президента и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Иван ДИЯК.

«Это вопрос цены и технологий. Туркмения (заключив прямой контракт с Украиной - УНИАН) будет иметь возможность иметь двух покупателей газа. Кроме того, Украина имеет возможность полностью обеспечить (туркменскую) газотранспортную систему всем необходимым и может сделать многое для модернизации и переоборудования их промышленности», - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на то что, в настоящее время вся пропускная способность существующего маршрута из Туркмении на долгосрочной основе законтрактована Россией, в контексте перспективы строительства нового газопровода Nabucco Украина должна продолжать активные переговоры о заключении прямых контрактов.

«Такие проекты за один день не решаются. Но Украина ни в коем случае не должна сбрасывать со счетов газ, который есть в Туркмении, и те возможности, которые он нам дает», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправится с официальным двухдневным визитом в Туркменистан. В ходе встреч с Президентом Туркменистана, в первую очередь, планируется обсудить вопросы, связанные с возобновлением прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сфере. В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. В начале 2000-х годов российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.