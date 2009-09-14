Японский дипломат Юкия Амано воглавил МАГАТЭ

Японский дипломат Юкия Амано утвержден сегодня в должности нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии со сроком полномочий на ближайшие четыре года. Соответствующее решение было единодушно одобрено на открывшейся здесь очередной, 53-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Японец сменит на руководящем посту Мухаммеда аль Барадеи, который возглавлял агентство в течение 12 лет, передает ИТАР-ТАСС.

Справка УНИАН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии. МАГАТЭ, созданное в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) в 1957 году в качестве автономной организации, представляет собой кульминацию международных усилий по воплощению в реальность предложения, которое президент США Эйзенхауэр высказал в своей речи «Атом для мира» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1953 году. Он предвидел создание международного органа по контролю и развитию использования атомной энергии. Сегодня широкий спектр услуг, программ и видов деятельности Агентства основывается на потребностях его 130 государств-членов.

7 октября 2005 года МАГАТЭ и его генеральный директор Мухаммед эль-Барадей удостоены Нобелевской премии мира за усилия в предотвращении использования атомной энергии в военных целях и обеспечении ее использования наиболее безопасным способом.