СП: Украина и Туркмения обсудят возобновление поставок газа

В ходе визита официальной украинской делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Туркменистан планируется обсудить вопросы возобновления поставок туркменского газа в Украину, а также участие Украины в реализации проекта Nabucco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

«Будет обсуждаться весь спектр сотрудничества в энергетической сфере, начиная с возможных двусторонних элементов, в том числе и возобновление поставок туркменского газа в Украину. А также участие Туркменистана как поставщика, а Украины как транзитера и поставщика оборудования в больших международных проектах, в частности в проекте Nabucco», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с в Туркменистан.

Справка УНИАН. "Набукко" - проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проект оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 миллиардов кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.

13 июля Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко».