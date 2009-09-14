«Нaфтогаз» начинает переговоры о реструктуризации внешних долгов

НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, которые также включают евробонды, срок выплаты по которым - 30 сентября 2009 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, компания "Нафтогаз" и ее советники в настоящее время согласовывают окончательные детали предложения по реструктуризации, которые будут приемлемыми как для госхолдинга, так и для его инвесторов.

«НАК «Нафтогаз Украины» отдает себе отчет, что дата выплаты по евробондам приближается. Наша компания направляет все усилия на то, чтобы подать четкое и конструктивное предложение владельцам бондов в ближайшее время», - отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что при реструктуризации еврооблигаций НАКа на 500 млн. долл. компания не планирует выкуп своих обязательств.

При этом он отметил, что «во-первых, на сегодняшний день мы исходим из того, что нам не надо будет привлекать деньги для досрочного погашения обязательств, во-вторых, у нас их нет».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.