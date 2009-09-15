Цена нефти продолжила падение

Цена на нефть в Нью-Йорке снизилась на 0,43 долл. К концу торговой сессии на бирже в Нью-Йорке цена нефти упала до 68, 86 долл./барр., передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть в понедельник, 14 сентября, снижаются второй торговый день на фоне сообщений об увеличении запасов в США.

Октябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть упали на 1,20 долл., или 1,73%, до 68,09 долл. за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,27%, до 66,83 долл. за баррель.