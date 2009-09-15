Цена нефти продолжила падение
09:00, 15 сентября 2009Энергетика
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На фоне данных из США
Цена на нефть в Нью-Йорке снизилась на 0,43 долл. К концу торговой сессии на бирже в Нью-Йорке цена нефти упала до 68, 86 долл./барр., передает Bloomberg.
Как сообщал УНИАН, цены на нефть в понедельник, 14 сентября, снижаются второй торговый день на фоне сообщений об увеличении запасов в США.
Октябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть упали на 1,20 долл., или 1,73%, до 68,09 долл. за баррель.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 1,27%, до 66,83 долл. за баррель.
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