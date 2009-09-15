Экспортная пошлина на нефть в РФ вырастет до 240,7 долл.

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть Urals с 1 октября составит 240,7 доллара за тонну против 238,6 доллара в сентябре текущего года, сообщает РИА Новости..

Как сообщил РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович, пошлина на светлые нефтепродукты может составить 174,5 доллара за тонну, на темные - 94 доллара за тонну.

В сентябре пошлина на светлые нефтепродукты составляла 173,1 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - 93,2 доллара за тонну.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель, впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну, однако с апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе и сентябре пошлина опять повышалась.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило и налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.

Окончательный уровень пошлин на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ будет установлен правительством в конце сентября.