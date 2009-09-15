СП: Прямые поставки туркменского газа в Украину возможны

В Секретариате Президента с оптимизмом смотрят на возможность возобновления прямых поставок туркменского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в интервью журналистам представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что вчера накануне сегодняшней встречи президентов Украины и Туркменистана Виктора ЮЩЕНКО и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА состоялись переговоры на уровне специалистов министерств и ведомств.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что итоги этих переговоров дают ему основания для оптимизма в вопросе возобновления прямых поставок туркменского газа.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, он остается оптимистом, и у него создалось впечатление, что Туркменистан готов начать диалог о возобновлении прямых поставок. Он также напомнил позицию Президента В.ЮЩЕНКО, которая заключается в том, что Украина заинтересована в возобновлении таких поставок при условии учета интересов всех третьих сторон – стран-транзитеров газа.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что в ходе переговоров с туркменской стороной рассматривался также «российский фактор». Он высказал мнение, что сегодня существует несколько вариантов решения вопроса транзита туркменского газа через Россию на взаимовыгодных условиях.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что туркменская сторона сегодня довольно внимательно изучает возможности развития своей транспортной инфраструктуры для экспорта газа по новым маршрутам.

Как сообщал УНИАН, 15-16 сентября проходит двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Туркменистан.

В 1990-е годы Украина напрямую покупала весь экспортированный туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. Но в начале 2000-х гг. российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Однако конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.